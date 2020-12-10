В Украинской Православной Церкви констатировали увеличение количества приходов, священников и студентов духовных учебных заведений в 2020 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Согласно предоставленным данным, в Украинской Православной Церкви за уходящий год возросло количество приходов и насчитывается 12 374 религиозных общин, что на 36 больше, чем в прошлом году - 12 338.

Также увеличилось общее количество священнослужителей – до 12 456, что на 45 больше, чем в 2019 году.

В 2020 году по решению Синода в Белоцерковской епархии образован новый женский монастырь «Пустынь преподобного Сергия Радонежского», который стал 255-й монашеской обителью в Украинской Православной Церкви.

Кроме этого, возросло количество студентов дневной формы обучения в высших духовных учебных заведениях – на 159 человек (1531 и 1372 соответственно в 2020 и 2019 году) и начало образовательную деятельность еще одно духовное учебное заведение.

Итоговый отчет также содержит информацию о главных событиях в Церкви в уходящем году: решения Священного Синода по кадровым вопросам, создании и реорганизации монастырей, канонизации святых, социальной работе Церкви, информацию о деятельности Предстоятеля, управляющего делами УПЦ и епископата.