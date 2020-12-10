Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, имеет ли президентские амбиции.

Как передает УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Даже немецкое издание меня спрашивало по этому поводу. Я им ответил, что если переводить на немецкий, то даже сегодня «председатель парламента» - это на украинском языке, а на немецком языке это «президент парламента». Поэтому в некоторой степени я уже президент», - отметил Разумков.

«А если мы с вами говорим серьезно, не шутя, то у меня большой объем задач, которые стоят передо мной как перед человеком, как перед председателем парламента, и достаточно большой уровень доверия ко мне. И я буду делать все для того, чтобы этот уровень доверия не падал. Я искренне к этому стремлюсь и все, что от меня будет зависеть, я буду делать на своей должности», - заверил он.