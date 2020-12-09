Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в течение 30 лет епископского служения показывает пример верующего человека и преданного пастыря Церкви Христовой.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сегодня во время брифинга в Киево-Печерской лавре сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«30 лет назад взошел на епископское служение сегодняшний Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Промысл Божий всегда выбирает тех святых людей, которые нужны Церкви. К тому времени он был наместником Свято-Успенской Почаевской лавры и был избран Священным Синодом на кафедру епископов Черновицких. За эти 30 лет многое изменилось в нашей стране, мы вступили в новую эру самостоятельности украинского государства, открылись и новые возможности в религиозном плане», - отметил владыка Антоний.

В то же время он обратил внимание на то, что в это время Украина отказалась от атеистической идеологии, открылось много новых возможностей, но возникло и много искушений.

«Именно в год, когда рукоположили в епископский сан владыку Онуфрия, Украинская Православная Церковь получила Благословенную грамоту – Томос о самостоятельности и независимости в своем внутреннем управлении. Но почти с этого времени начался раскол в Украинской Церкви, и все это легло на плечи тогда еще молодого епископа, который уже тогда, в самом начале, сыграл очень важную роль в устроении новых возможностей Украинской Православной Церкви. Из 30 лет - 6 лет епископского служения принадлежит уже предстоятельскому служению. Мы благодарны Богу за то, что Господь избрал на престол Киевских митрополитов именно тогдашнего митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия. Людям нужен образец за которым идти, для того, чтобы не потерять дорогу и иметь ориентир», - сказал управляющий делами УПЦ.

Также владыка рассказал о ценном духовном опыте, который получает каждый, кто общается с Предстоятелем УПЦ.

«Блаженнейший - человек очень скромный и смиренный. Смирение - это не слабость человека. Один святой как-то сказал, что если человек достигнет смирения, то он достигнет власти над самим собой, а если он имеет власть над самим собой, то имеет власть и над другими. Это, возможно, парадокс, но это реальность христианской жизни. Блаженнейший смиренный, но очень мужественный и бесстрашный человек. Это бесстрашие строится на том, что Блаженнейший не боится говорить с любым человеком. Даже с тем, кого Церковь считает врагом. Чтобы засвидетельствовать истину своей теплотой, улыбкой. Но эта улыбка показывает внутренний стержень человека, который готов бороться за истину до последнего вздоха. Сколько я с ним общаюсь, никогда не слышал, чтобы он кого-то осудил», - отметил митрополит Антоний.

При этом владыка обратил внимание на истину, о которой Предстоятель всегда говорит в своих проповедях.

«Бог любит всех. Блаженнейший Митрополит Онуфрий именно об этом всегда говорит в своих проповедях. Поздравляя Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 30-летием, мы поздравляем всю нашу Церковь. Украинская Православная Церковь имеет достойного Первосвятителя, который показывает всем нам образец христианской жизни, дорогу к Вечности, любит Бога, любит свой народ, свою Родину и делает все, чтобы Украина процветала, чтобы у нас был мир, чтобы прекратились вражда и агрессия. Потому что все мы дети Божьи. Пусть Господь дает крепость нашему Блаженнейшему еще много лет управлять своей Церковью, так чтобы каждый верующий человек, который желает, достиг пристани Царства Божьего», - заключил управляющий делами УПЦ.