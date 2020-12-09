Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на обзор экономической активности за январь-октябрь 2020 года, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«По итогам 10 месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства замедлилось и составило 6,0% (6,2% за 9 месяцев), соответственно, уменьшение объёмов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,2%», - сказано в обзоре.

Также в обзоре сказано, что по итогам года ожидается падение ВВП в пределах 4,8-5,0%.

Напомним, в 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с 3 кварталом 2019 года - уменьшился на 3,5%