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В Минэкономики заявили, что внедрение карантина выходного дня в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги 2020 года - по оценкам ведомства, потери составляют 0,04 - 0,06 п.п. в расчете за год.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на обзор департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

«Учитывая структурные особенности коронакризиса, основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы (как в кризисах предыдущих лет), что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы», - говорится в обзоре.

«Учитывая, что доля МСП, деятельность которых попадает под действие запрета и жестких ограничений в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства, незначительна и составляет всего 6,2% (в 2019 году), а также приспособленность отдельных видов экономической деятельности к новым условиям ведения бизнеса (онлайн продажи, работа на доставку, zoom конференции и переговоры и т.п.) по итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8% -5,0% (г/г)», - добавили в Минэкономики.

Отмечается, что отдельным негативным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве, «в условиях чрезвычайно низкого по сравнению с прошлогодним рекордным объемом урожая зерновых культур», а также овощей, фруктов и масличных культур.

Напомним, 2 декабря Кабинет Министров не стал продлевать действие карантина выходного дня, одновременно на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.
ForUm

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