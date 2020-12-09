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В ближайшее время украинские военнослужащие получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью АрмияInform.

«Совсем скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА», - сказал он.

Также, по словам Хомчака, следует поставить в войска антиснайперские комплексы, парашюты, современные средства связи, радиоэлектронной борьбы.

«Очень нужны противоракетные комплексы, потому что наш враг имеет авиационные ракеты, которыми способен поражать объекты, не входя в зону нашей ПВО. Вооруженные силы сделали заявку на закупку значительно большего перечня вооружения и военной техники, чем я назвал. К сожалению, не все из этого перечня войско получило. Почему? Причины разные, как объективные, так и субъективные. Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ВВТ и не только. То производитель не готов предоставить продукцию, соответствующую нашим техническим требованиям, то «не вписывается» в сроки поставки, то еще что-то. Не раз приходилось вносить изменения в ДОУ, заказывать что-то другое. Так, в этом году мы получили БТР-4, которые имели нам поставить еще в прошлом году», - рассказал Хомчак.   
ForUm

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