Авиакомпания «МАУ» просить президента Владимира Зеленского поручить Кабмину немедленно разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи (займа или стабкредита) с целью выплаты зарплаты работникам.

«Сегодня МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. К сожалению, никаких мер поддержки авиационной отрасли в Украине до сегодняшнего дня украинской властью не введено», - говорится в обращении на сайте компании.

В Международных Авиалиниях Украины готовится проект очередного увольнения работников, которое коснется не менее 140 пилотов.

При этом в МАУ сетуют, что государство в лице профильного министра направляет все запросы по поддержке авиакомпании исключительно к акционерам.

«За 28 лет деятельности в МАУ сменилось несколько акционеров и руководителей, владельцем авиакомпании было даже государство Украина. В то же время, МАУ - это не акционеры, а не самолеты и даже не маршруты. МАУ – это люди! Именно они являются интеллектуальным потенциалом не только МАУ, но и всей авиационной отрасли Украины. И именно они в результате недальновидных действий государства сегодня рискуют не только потерять профессию, но и оказаться за забором цивилизованной экономики. А Украина и в дальнейшем будет оставаться сырьевой страной, потому что своим бездействием беспощадно уничтожает свой интеллектуальный потенциал», - говорится в обращении.

«Коллектив МАУ, потеряв всякую надежду на диалог с органами исполнительной власти и профильное министерство, открытым письмом обращается к Зеленскому с просьбой быть услышанными и надеждой на сохранение интеллектуального потенциала авиационного государства Украина», - резюмировали в компании.

Конечными бенефициарными владельцами «МАУ» считаются Арон Майберг и Игорь Коломойский, о чем они сами открыто говорят в интервью.