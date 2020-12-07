Для повышения производительности труда на складах широко используется разнообразная спецтехника. Она позволяет перемещать грузы на разные расстояния с последующей укладкой их на стеллажи. Это могут быть электрические штабелеры, погрузчики и тележки разных моделей. При покупке техники рекомендуется учитывать ряд факторов, среди которых площадь складского помещения, высота потолков, грузооборот и интенсивность работ.
Особенности и характеристики погрузчиков
Электрические погрузчики представлены в широком ассортименте и отличаются от моделей с двигателем внутреннего сгорания экологичностью и безопасностью применения. Покупая технику, необходимо обратить внимание на наличие сертификатов качества, которые подтверждают высокое качество и оригинальность моделей.
Электрические погрузчики бывают с тремя и четырьмя опорами. Например, трехопорные модели имеют грузоподъемность до двух тонн и характеризуются высокой маневренностью. Четырехопорные погрузчики бывают с грузоподъемностью 3,5 тонн и больше, отличаются высокой скоростью передвижения и лучшей устойчивостью.
Кроме того, они могут быть с синхронным/асинхронным двигателем, полным, передним или задним приводом, с резиновыми или полиуретановыми колесами. Незаменимые и функциональные электропогрузчики незаменимы на крупных складах, и используются для быстрого перемещения грузов на расстояния до 25 км.
Благодаря наличию электродвигателя такую спецтехнику можно использовать в закрытых помещениях. При выборе модели следует обратить внимание на емкость аккумуляторной батареи, от которой зависит время непрерывной работы. Аккумулятор необходимо периодически заряжать от электросети.
Главные преимущества электрических погрузчиков
К основным преимуществам электрических погрузчиков относится следующее:
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низкий уровень шума;
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отсутствие выхлопных газов за счет наличия электродвигателя;
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удобное и простое применение;
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надежность и долговечность;
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доступное сервисное техобслуживание;
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экономичность;
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безопасность;
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универсальность.
Модели с тремя опорами используются, в основном, в закрытых складских помещениях с асфальтированным ровным покрытием. Техника оснащается тремя колесами: двумя стандартными и одним сдвоенным, которое может быть, как ведущим, так и задним. Они маневренные, но по сравнению с четырехопорными погрузчиками менее устойчивые.
При этом погрузчики с четырьмя опорами более производительные и грузоподъемные, характеризуются повышенной устойчивостью и скоростью передвижения. Они применяются для работы на крупных складах с возможностью передвижения по наклонной поверхности, что расширяет сферу использования.
Электропогрузчики востребованы не только на складах, но и в магазинах и супермаркетах, промышленности и сельском хозяйстве, торговых точках, портах и др. Предназначены для погрузки и разгрузки грузов, их штабелирования и последующей переработки.
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