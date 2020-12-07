Для повышения производительности труда на складах широко используется разнообразная спецтехника. Она позволяет перемещать грузы на разные расстояния с последующей укладкой их на стеллажи. Это могут быть электрические штабелеры, погрузчики и тележки разных моделей. При покупке техники рекомендуется учитывать ряд факторов, среди которых площадь складского помещения, высота потолков, грузооборот и интенсивность работ.

Особенности и характеристики погрузчиков

Электрические погрузчики представлены в широком ассортименте и отличаются от моделей с двигателем внутреннего сгорания экологичностью и безопасностью применения. Покупая технику, необходимо обратить внимание на наличие сертификатов качества, которые подтверждают высокое качество и оригинальность моделей.

Электрические погрузчики бывают с тремя и четырьмя опорами. Например, трехопорные модели имеют грузоподъемность до двух тонн и характеризуются высокой маневренностью. Четырехопорные погрузчики бывают с грузоподъемностью 3,5 тонн и больше, отличаются высокой скоростью передвижения и лучшей устойчивостью.

Кроме того, они могут быть с синхронным/асинхронным двигателем, полным, передним или задним приводом, с резиновыми или полиуретановыми колесами. Незаменимые и функциональные электропогрузчики незаменимы на крупных складах, и используются для быстрого перемещения грузов на расстояния до 25 км.

Благодаря наличию электродвигателя такую спецтехнику можно использовать в закрытых помещениях. При выборе модели следует обратить внимание на емкость аккумуляторной батареи, от которой зависит время непрерывной работы. Аккумулятор необходимо периодически заряжать от электросети.

Главные преимущества электрических погрузчиков

К основным преимуществам электрических погрузчиков относится следующее:

низкий уровень шума;

отсутствие выхлопных газов за счет наличия электродвигателя;

удобное и простое применение;

надежность и долговечность;

доступное сервисное техобслуживание;

экономичность;

безопасность;

универсальность.

Модели с тремя опорами используются, в основном, в закрытых складских помещениях с асфальтированным ровным покрытием. Техника оснащается тремя колесами: двумя стандартными и одним сдвоенным, которое может быть, как ведущим, так и задним. Они маневренные, но по сравнению с четырехопорными погрузчиками менее устойчивые.

При этом погрузчики с четырьмя опорами более производительные и грузоподъемные, характеризуются повышенной устойчивостью и скоростью передвижения. Они применяются для работы на крупных складах с возможностью передвижения по наклонной поверхности, что расширяет сферу использования.

Электропогрузчики востребованы не только на складах, но и в магазинах и супермаркетах, промышленности и сельском хозяйстве, торговых точках, портах и др. Предназначены для погрузки и разгрузки грузов, их штабелирования и последующей переработки.