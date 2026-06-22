Влада Франції через рекордну спеку закриває школи, а партія екологістів пропонує «кліматичні відпустки»

Франція потерпає від однієї з найсильніших хвиль спеки за останні десятиліття, температура в окремих регіонах сягає 42°C. Про це повідомляє Le Monde.

У Парижі стовпчики термометрів піднялися до 37,6°C в затінку, що повторило рекорд 1947 року. Загалом станом на понеділок, 22 червня, у країні зафіксовано понад 130 температурних рекордів.

Через екстремальні погодні умови міністр освіти Едуар Жеффре повідомив про закриття 1352 шкіл, ще понад 4000 закладів змінили розклад. Водночас випускні іспити проводитимуть за графіком.

Влада також запроваджує обмеження на транспорті й закликає вразливі категорії населення відмовитися від поїздок. У столичному регіоні скасували кожен десятий поїзд.

Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню закликав урядовців обмежити поїздки, крім пов’язаних із врегулюванням кризової ситуації.

Служба цивільної безпеки повідомила про щонайменше 13 загиблих від утоплення за вихідні. Крім того, у регіоні Воклюз в автомобілі на парковці виявили мертвими двох дітей.

На тлі екстремальної погоди партія екологістів запропонувала запровадити “кліматичну відпустку” до п’яти днів на рік для вразливих категорій працівників або у випадках неможливості дістатися роботи. Проте в об’єднанні роботодавців Medef ініціативу розкритикували, заявивши, що зниження обсягів виробництва зашкодить фінансуванню кліматичної адаптації.

За прогнозами метеорологів, хвиля спеки триватиме до вихідних, а на сході країни - до початку наступного тижня.