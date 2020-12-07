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Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести приступила к онлайн-обеспечению регистрационных услуг и всего спектра юридического сопровождения документальных процессов для религиозных организаций.

Инструкции и информация о регистрационных услугах Госслужбы по этнополитике и свободе совести размещены на Едином государственном веб-портале электронных услуг «Дія», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на dess.gov.ua.

Религиозным организациям доступно онлайн:

государственная регистрация устава (положения) религиозной организации и изменений к нему; государственная регистрация создания религиозной организации;

государственная регистрация включении сведений о юридическом лице-религиозной организации, устав которой зарегистрирован до 1 января 2013 года, сведения о котором не содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

регистрация изменений в сведения о религиозной организации, кроме религиозных общин, в частности изменений в учредительные документы;

выдача документов, содержащихся в регистрационном деле религиозной организации; государственная регистрация решения о прекращении религиозной организации, кроме религиозных общин;

государственная регистрация прекращения религиозной организации, кроме религиозных общин;

государственная регистрация решения об отмене решения о прекращении религиозной организации, кроме религиозных общин;

согласование возможности занятия проповеднической или другой канонической деятельностью, выполнения религиозных обрядов;

государственная регистрация изменения состава комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии) религиозной организации.

С подробной информацией об услугах ГЭСС можно ознакомиться на портале электронных услуг «Дія».
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