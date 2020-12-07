также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре с 12 по 20 декабря состоится «Николаевская» ярмарка
Митрополит Антоний в дни Рождественского поста напомнил об истинной его цели 5
Митрополит УПЦ рассказал, что поможет бороться с ложью и страхом 5
В РПЦ напомнили, что глава Церкви - Христос, а не Варфоломей 6
На портале «Дія» начали действовать онлайн-услуги для религиозных организаций 9
На Харьковщине освящен новый храм УПЦ 21
На Винничине и Полтавщине УПЦ передала помощь военнослужащим ООС, детям-сиротам и инвалидам 8
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит «богатеть в Бога» 8
Управделами УПЦ рассказал, как избежать подмены понятий добра и зла 9
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы 9
Митрополит Августин: Все общины захваченных в Белоцерковской епархии храмов остались верными УПЦ 19
Митрополит Антоний рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы 12
Предстоятель УПЦ объяснил духовный смысл Введения во храм Богородицы 11
Митрополит Антоний рассказал, как ощутить помощь Богородицы 14
Сегодня православные отмечают праздник Введения во храм Богородицы 11
Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно доверять Богу, а не оценкам людей 8
В Киево-Печерской лавре собирают помощь для нуждающихся к дню святого Николая 22
В Киево-Печерской лавре возобновили богослужения в храмах Верхней лавры 19

Сильной молитвой является не та, которую Бог сразу выполняет, а долговременная, совершаемая с большим терпением и смирением.

Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который вышел в эфире телеканала «Интер», сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы часто думаем, что сильной молитвой является та, в которой еще не успел сказать “Аминь”, а Бог уже выполнил.На самом деле, сильной молитвой является не та молитва, которую Бог сразу выполняет, а та, которая является долговременной, совершается с большим терпением, с верой, смирением», – сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий добавил, что именно плодом такой великой молитвы стала Пресвятая Дева Мария, а также отметил Ее особую любовь к молитве.

«В храме Она Себя духовно усовершенствовала молитвой, словом Божиим, Она подготовила Себя для того, чтобы стать Вместилищем Невместимого Бога», – сказал он.

 

Предстоятель рассказал, насколько важен храм в жизни человека.

«Храм – это место, где есть особое присутствие Бога, где для человека открывается Небо, где он общается с Богом особой молитвой, где он получает от Бога особые благодатные дары, то есть силы, которые нужны человеку, чтобы достойно проводить свою земную жизнь. Храм является и училищем благочестия – местом, где мы обучаемся науке Божией, и лечебницей, где человек исцеляет свои греховные язвы», – пояснил он.

Поэтому, подчеркнул Предстоятель УПЦ, мы должны любить храм Божий, стараться в храме общаться с Богом и готовить себя к той великой встрече, которая произойдет, когда мы будем переходить из земной жизни в вечность.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги