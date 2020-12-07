Сильной молитвой является не та, которую Бог сразу выполняет, а долговременная, совершаемая с большим терпением и смирением.

Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который вышел в эфире телеканала «Интер», сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы часто думаем, что сильной молитвой является та, в которой еще не успел сказать “Аминь”, а Бог уже выполнил.На самом деле, сильной молитвой является не та молитва, которую Бог сразу выполняет, а та, которая является долговременной, совершается с большим терпением, с верой, смирением», – сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий добавил, что именно плодом такой великой молитвы стала Пресвятая Дева Мария, а также отметил Ее особую любовь к молитве.

«В храме Она Себя духовно усовершенствовала молитвой, словом Божиим, Она подготовила Себя для того, чтобы стать Вместилищем Невместимого Бога», – сказал он.

Предстоятель рассказал, насколько важен храм в жизни человека.

«Храм – это место, где есть особое присутствие Бога, где для человека открывается Небо, где он общается с Богом особой молитвой, где он получает от Бога особые благодатные дары, то есть силы, которые нужны человеку, чтобы достойно проводить свою земную жизнь. Храм является и училищем благочестия – местом, где мы обучаемся науке Божией, и лечебницей, где человек исцеляет свои греховные язвы», – пояснил он.

Поэтому, подчеркнул Предстоятель УПЦ, мы должны любить храм Божий, стараться в храме общаться с Богом и готовить себя к той великой встрече, которая произойдет, когда мы будем переходить из земной жизни в вечность.