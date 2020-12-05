В Киеве на Байковом кладбище открыли памятник первому космонавту независимой Украины, Герою Украины Леониду Каденюку.

В этот день, 23 года назад он вернулся из космоса на Землю на шаттле Колумбия.

На торжественном открытии памятника присутствовал президент Владимир Зеленский.

Эскиз памятника выбирала семья Леонида Каденюка. Выдающийся космонавт ушел из жизни в январе 2018 года.

Во время выступления Владимир Зеленский отметил, что Украина должна возобновить космическую отрасль.