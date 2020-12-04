При разработке усиленных карантинных мероприятий правительство учтет предложения городских голов и ОГА, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

Во встрече также приняли участие руководство Министерства здравоохранения и другие представители правительства.

Премьер-министр проинформировал руководителей городов, что Верховная Рада 4 декабря одобрила пакет законопроектов, направленных на поддержку людей и бизнеса в случае введения усиленных карантинных мероприятий.

Шмыгаль также отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций. В частности, руководители городов и ОГА сошлись во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

«Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря», - отметил глава правительства.

В ходе совещания премьер-министр напомнил, что на период действия карантина в Украине продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами. «Важно, что все проверки бизнеса в настоящее время, в том числе Государственной налоговой службой и другими контролирующими органами, запрещены. Могут осуществлять только проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий», - подчеркнул глава правительства.