также в разделеОбщество
Названы продукты, снижающие активность коронавируса в организме 1
В Украине усиливают охрану хвойных лесов 6
Боевика «ДНР» будут судить за обстрел Авдеевки из «Градов» 9
Россия не смогла предоставить доказательства перестрелки на границе 13
Опытный мошенник из СИЗО на сайтах знакомств обманул женщин на миллион 8
ГБР разоблачило банду во главе с действующим сотрудником СБУ 9
Экс-командир роты «Беркута», обвиняемый по делу Майдана, восстановился в МВД 12
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 14
В Украине пациентов с COVID-19 лечат 81 тысяча медиков 11
В «Борисполе» завернули 26-летнего немца с георгиевской лентой на рюкзаке 12
СБУ разоблачила сеть антиукраинских агитаторов 15
Кернес не успевает на сессию горсовета 9 декабря, ее могут перенести 11
ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок 14
Стефанчук выздоровел от коронавируса, но жалуется на последствия 25
В Украине сократили срок регистрации вакцин 21
Украинские пограничники не слышали выстрелов, о которых сообщила ФСБ 26
В Латвии провели обыски из-за возможного нарушения санкций, связанных с Украиной 16
Степанов: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса 15

При разработке усиленных карантинных мероприятий правительство учтет предложения городских голов и ОГА, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

Во встрече также приняли участие руководство Министерства здравоохранения и другие представители правительства.

Премьер-министр проинформировал руководителей городов, что Верховная Рада 4 декабря одобрила пакет законопроектов, направленных на поддержку людей и бизнеса в случае введения усиленных карантинных мероприятий.

Шмыгаль также отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций. В частности, руководители городов и ОГА сошлись во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

«Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря», - отметил глава правительства.

В ходе совещания премьер-министр напомнил, что на период действия карантина в Украине продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами. «Важно, что все проверки бизнеса в настоящее время, в том числе Государственной налоговой службой и другими контролирующими органами, запрещены. Могут осуществлять только проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий», - подчеркнул глава правительства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги