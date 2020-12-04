Следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области, который с целью наживы, организовал преступную группировку. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая «закладка», 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью, требовали 100 тысяч грн.

Поскольку указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где было показано фиктивный договор займа на 100 тыс. грн.

Также, реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду.

У очередной жертвы требовали 3000 долларов США. Пострадавший решил выполнить незаконные требования и оплатил 57 тыс. грн.

Таким образом работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.