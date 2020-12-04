также в разделеОбщество
Россия не смогла предоставить доказательства перестрелки на границе 4
Опытный мошенник из СИЗО на сайтах знакомств обманул женщин на миллион 7
Экс-командир роты «Беркута», обвиняемый по делу Майдана, восстановился в МВД 11
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 14
В Украине пациентов с COVID-19 лечат 81 тысяча медиков 11
В «Борисполе» завернули 26-летнего немца с георгиевской лентой на рюкзаке 12
СБУ разоблачила сеть антиукраинских агитаторов 15
Кернес не успевает на сессию горсовета 9 декабря, ее могут перенести 11
ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок 14
Стефанчук выздоровел от коронавируса, но жалуется на последствия 23
В Украине сократили срок регистрации вакцин 19
Украинские пограничники не слышали выстрелов, о которых сообщила ФСБ 26
В Латвии провели обыски из-за возможного нарушения санкций, связанных с Украиной 15
Степанов: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса 14
Кабмин не будет закрывать транспорт во время локдауна 15
Минздрав: Карантин выходного дня не показал ожидаемой эффективности 12
Кабмин представит конкретику по локдауну в следующую среду 37
Минздрав предложит ввести локдаун с начала января 23

Следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области, который с целью наживы, организовал преступную группировку. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая «закладка», 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью, требовали 100 тысяч грн.

Поскольку указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где было показано фиктивный договор займа на 100 тыс. грн.

Также, реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду.

У очередной жертвы требовали 3000 долларов США. Пострадавший решил выполнить незаконные требования и оплатил 57 тыс. грн.

Таким образом работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги