Антимонопольный комитет Украины требует от туристических компаний прекратить указывать стоимость своих туров в долларах с последующим пересчетом на гривни по «собственному» курсу.

Такой курс, сообщила пресс-служба АМКУ, как правило, значительно превышает стоимость иностранной валюты, установленный Национальным банком Украины или на межбанковском рынке.

«Большинству из нас хорошо знакома ситуация, когда при выборе тура мы получаем стоимость в иностранной валюте. А когда наступает время оплачивать поездку, оказывается, что ее стоимость значительно выше той, на которую мы рассчитывали, поскольку «курс туроператора» значительно превышает стоимость валюты даже в самых дорогих обменниках. Фактически получается, что туристические компании заманивают нас привлекательным ценам, а затем заставляют платить значительно больше», - отметили в АМКУ.

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ провело исследование по соблюдению туроператорами законодательства, касающегося защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции при размещении на своих сайтах информации о стоимости туристического продукта с использованием собственного курса валют.

Ведь такие действия могли содержать (и, как оказалось по результатам исследования, содержали) признаки нарушения Закона «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде распространения информации, вводящей в заблуждение.

Фигурантами расследования стал ряд известных украинских компаний: ООО «Пегас Туристик», ООО «Тез Тур», ООО «Джоин Ап!», ООО «Тревел Профешнл Групп», ООО «Туристическая компания «Анекс Тур», ООО «ТТВК», ООО «Компас Украины», ООО «Альф туристический оператор», ООО «Коралл Тревел» и ООО «Музенидис тревел Украина».

Согласно украинскому законодательству любая информация, предоставленная туроператором (турагентом), должна содержать достоверные сведения об условиях договора на туристическое обслуживание. Более того, такая информация должна быть представлена ​​в доступной, наглядной форме, быть разборчивой и понятной. Это подчеркивает Закон «О туризме», четко регламентируя перечень данных, которые должен получить клиент, в частности, включая цену туристических услуг.

С другой стороны, законодательство четко определяет, что единственным законным платежным средством является гривня.

Если же указан денежный эквивалент в иностранной валюте, то сумма оплаты должна быть определена в соответствии с официальным курсом этой валюты на день платежа. Кроме этого, столичным межобластным территориальным отделением, а также отделениями в Харькове, Львове, Одессе и Днипре был проведен опрос, который дал более чем однозначные результаты. Подавляющее большинство украинцев воспринимают указанные в иностранной валюте цены как возможность оплатить именно в указанной валюте, а расхождение в курсах может ввести их в заблуждение. В то же время опрошенные отметили, что они ориентируются при выборе тура именно на цену, которая указана компаниями, а операторам следует выставлять стоимость именно в гривне, поскольку и оплата происходит в национальной валюте. Следовательно, распространение туроператорами на сайтах информации о стоимости тура с использованием собственного валютного курса, отличного от курса НБУ и межбанка, при отсутствии цены в гривнях, может повлиять на намерения клиентов по приобретению туристических услуг. «Соответственно такие действия операторов могли существенно повлиять на намерения граждан приобрести тур именно у одной из этих компаний», - подчеркнули в комитете.

На момент принятия решения временной административной коллегией лишь двое из вышеупомянутых субъектов – ООО «Коралл Тревел» и ООО «Музенидис тревел Украина» - быстро среагировали на проблему и прекратили указывать на своих сайтах недостоверную информацию.

Поэтому рекомендации были разделены на две части. Одна из них касалась этих двух компаний и заключалась в необходимости принять меры для устранения последствий нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции путем обеспечения потребителей полной, точной и достоверной информацией о стоимости туристического продукта исключительно в национальной валюте Украины. А также информировать клиентов о своих услугах способом, который не будет вводить в заблуждение.

Другим компаниям были предоставлены следующие рекомендации: прекратить размещение на сайтах неточную информацию о стоимости предоставления туристического продукта, при условии использования собственного валютного курса туроператора и/или отсутствии указания стоимости предоставления таких услуг в денежной единице Украины – гривне; информировать потребителей способом, не вводящим в заблуждение.

Все фигуранты расследования имеют 10 дней, чтобы отчитаться перед Антимонопольным комитетом о результатах рассмотрения рекомендаций с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. Если нарушения не будут прекращены, Комитет будет принимать решения о наложении штрафов на нарушителей в соответствии с действующим законодательством.