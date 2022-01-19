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18 января Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале рассмотрения дела о нарушении ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

Как сообщила пресс-служба Нафтогаза, речь идет о соглашении, подписанном в марте 2021 года с ООО «Йе Энергия», связанном с Дмитрием Фирташем.

Руководителем Нафтогаза в то время был Андрей Коболев, курировавший соответствующее направление работы в компании главный исполнительный директор Отто Ватерландер, а непосредственным подписателем документов выступил директор дивизиона «Трейдинг» Виллем Коппульс.

Соответствующий контракт действительно предоставлял компании ЙЭ Энергия возможность покупать газ у «Нафтогаза» дешевле, чем это могли делать другие поставщики газа населению. Он также давал возможность весь газ, приобретенный по цене 7,4 грн/м3, перепродавать не населению, а коммерческим компаниям, цены для которых на рынке могут превышать и 40 грн/м3. При этом Нафтогаз был вынужден все равно поставлять газ для нужд населения.

Указанный контракт с Йе Энергией также создавал неоправданные кредитные риски для Нафтогаза, поскольку он предусматривал оплату по факту за проданный газ в период до октября 2021 года.

Нафтогаз с октября остановил действие подписанного предыдущим руководством компании соглашения с ООО «ЙЭ Энергия» и таким образом остановил возможные многомиллиардные злоупотребления. Долги компании ЙЭ Энергия перед национальной компанией по этим соглашениям не погашены по сей день.

Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство Нафтогаза предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей «Йе Энергией» на сумму более 110 млрд грн.

В настоящее время Нафтогаз реализует газ всем компаниям, снабжающим его население, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы.
ForUm

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