Відключення світла вводять на Київщині: графік

Київська область готується до планових відключень електроенергії, які проводитимуться 1 та 2 серпня. Водночас, значна частина столиці досі відчуває наслідки нічної російської атаки, що залишила без світла сотні родин, інформує ForUА.

ДТЕК "Київські регіональні електромережі" повідомило про заплановані профілактичні роботи, які є необхідними для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям.

Де і коли не буде світла:

1 серпня з 9:00 до 20:00 у Бучі електроенергію буде відключено за такими адресами:

вул. Енергетиків, 12

вул. Вокзальна, 115

вул. Нове Шосе

вул. Чорних Запорожців, 1

вул. Яснополянська

2 серпня з 9:00 до 20:00 відключення заплановані у селі Мироцьке на вул. Соборній.

Наслідки нічної атаки на Київ

Тим часом, у Києві 464 родини в семи багатоповерхівках залишаються без світла внаслідок нічної російської атаки, що сталася 31 липня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроенергією ці будинки. Відновлювальні роботи тривають.

Мешканцям Київщини, чиї адреси потрапили до графіка планових відключень, рекомендується заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Раніше стало відомо що в наслідок атаки в Києві змінено рух транспорту та перекрито вулиці.