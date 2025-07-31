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Технології

Китай шукає способи нейтралізувати Starlink

Китай шукає способи нейтралізувати Starlink

Пекін активно досліджує методи протидії супутниковій мережі Starlink Ілона Маска, яка розглядається як потенційна загроза національній безпеці. Десятки наукових робіт, опублікованих у відкритих китайських журналах, присвячені способам виявлення та знищення супутників Starlink, повідомляє агентство Associated Press.

Китайські вчені пропонують широкий спектр контрзаходів. Серед них – розробка флоту супутників-шпигунів, які могли б відстежувати апарати Starlink та потенційно пошкоджувати їхні сонячні батареї за допомогою корозійних матеріалів. Також розглядається можливість використання потужних лазерів для виведення з ладу обладнання. Інженери Народно-визвольної армії Китаю також вивчають застосування невеликих оптичних телескопів для моніторингу сузір'я Starlink.

Дослідники вважають, що Starlink, як велике угруповання низькоорбітальних супутників, що забезпечують дешевий і швидкий зв'язок у віддалених районах, становить високий ризик для Китаю та його стратегічних інтересів.

«Оскільки США інтегрують технології Starlink у військові космічні активи для отримання стратегічної переваги над противниками, інші країни все більше сприймають Starlink як загрозу безпеці в ядерній, космічній та кібернетичній сферах», – прокоментували професори Національного університету оборонних технологій Китаю у статті 2023 року.

Занепокоєння Китаю щодо домінування Starlink значно посилилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді стало очевидно, які тактичні переваги на полі бою можуть надати супутники Маска.

Раніше стало відомо, що Маск таємно наказав вимкнути Starlink біля Херсона у вересні 2022 року.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КитайсупутникStarlinkІлон Маск
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