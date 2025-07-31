Китай шукає способи нейтралізувати Starlink

Пекін активно досліджує методи протидії супутниковій мережі Starlink Ілона Маска, яка розглядається як потенційна загроза національній безпеці. Десятки наукових робіт, опублікованих у відкритих китайських журналах, присвячені способам виявлення та знищення супутників Starlink, повідомляє агентство Associated Press.

Китайські вчені пропонують широкий спектр контрзаходів. Серед них – розробка флоту супутників-шпигунів, які могли б відстежувати апарати Starlink та потенційно пошкоджувати їхні сонячні батареї за допомогою корозійних матеріалів. Також розглядається можливість використання потужних лазерів для виведення з ладу обладнання. Інженери Народно-визвольної армії Китаю також вивчають застосування невеликих оптичних телескопів для моніторингу сузір'я Starlink.

Дослідники вважають, що Starlink, як велике угруповання низькоорбітальних супутників, що забезпечують дешевий і швидкий зв'язок у віддалених районах, становить високий ризик для Китаю та його стратегічних інтересів.

«Оскільки США інтегрують технології Starlink у військові космічні активи для отримання стратегічної переваги над противниками, інші країни все більше сприймають Starlink як загрозу безпеці в ядерній, космічній та кібернетичній сферах», – прокоментували професори Національного університету оборонних технологій Китаю у статті 2023 року.

Занепокоєння Китаю щодо домінування Starlink значно посилилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді стало очевидно, які тактичні переваги на полі бою можуть надати супутники Маска.

Раніше стало відомо, що Маск таємно наказав вимкнути Starlink біля Херсона у вересні 2022 року.