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Керівник АМКУ знову під підозрою: цього разу за приховування 20 об'єктів нерухомості та BMW X3

Керівник АМКУ знову під підозрою: цього разу за приховування 20 об'єктів нерухомості та BMW X3

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) висунули нові звинувачення керівнику Антимонопольного комітету України (АМКУ) у недекларуванні значного майна. Його дружині також повідомили про підозру в пособництві незаконному збагаченню.

За інформацією слідства, посадовець не вніс до своєї електронної декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль. Усе це майно, вартість якого значно перевищує задекларовані статки, було оформлено на родичів його дружини.

Перелік прихованого майна вражає:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді;
  • Житловий будинок площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
  • 2 гаражні бокси та 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • Автомобіль BMW X3.

Це вже не перша підозра для очільника АМКУ. Він є фігурантом кримінального провадження щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.

Розслідування, яке проводили детективи НАБУ та прокурори САП, було ініційовано після публікації журналістського матеріалу «Радіо Свобода», що викрив можливі корупційні схеми посадовця.

 Автор: Галина Роюк

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