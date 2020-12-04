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Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности Жозеп Боррель отмечает, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон.

Как передает УНИАН, об этом Боррель сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в формате видеоконференции.

«Нам нужно долгосрочное политическое решение для достижения стабильного мира на востоке Украины. Это потребует политической воли всех сторон конфликта, и в связи с этим выполнение Минских соглашений в полном объеме является ключевым условием», - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он констатировал, что Крым и город Севастополь остаются аннексированными Россией.

Боррель в очередной раз подчеркнул, что Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
ForUm

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