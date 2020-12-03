Урегулирование продолжающегося на территории Украины конфликта должно включать и вопрос оккупации Россией Крыма.

Об этом сказал действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама во время открытия 27-й Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает Укринформ.

«В начале года я отметил: связанный с Украиной конфликт будет главным приоритетом нашего председательства. Это не изменилось и не может измениться. Некоторый прогресс был достигнут, но все еще нужно пройти долгий путь к всеобъемлющему и мирному урегулированию, включая вызовы, связанные с Крымом», - сказал он.

Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что конфликт продолжается уже седьмой год, это является неприемлемым, учитывая обязательства и принципы ОБСЕ, а также Минские договоренности.

Эди Рама указал, что прогресс в урегулировании возможен при наличии политической воли, полного выполнения Минских договоренностей и договоренностей лидеров стран норманнской четверки.

«Я призываю к конструктивным дискуссиям в Трехсторонней контактной группе при посредничестве ОБСЕ. Нужно задействовать этот формат максимально оптимально», - заявил он.