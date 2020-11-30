Европейский суд по правам человека решил присоединить к делу «Украина против России» относительно Донбасса еще два, одно из которых касается сбитого малайзийского авиалайнера рейса МН17.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.

«Произошло интересное развитие событий по межгосударственному делу Ukraine v. Russia (re Eastern Ukraine) no. 8019/16. Большая Палата ЕСПЧ сообщила, что решила присоединить к этому делу еще Ukraine v. Russia no. 43800/14 (это относительно детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны) и the Netherlands v. Russia no. 28525/20 (это голландский межгос относительно MH17). Новое название дела: Ukraine and the Netherlands v. Russia nos. 43800/14, 8019/16 and 28525/20», - написал он в Facebook.

Лищина отметил, что «для нашего дела здесь есть плюсы и минусы (но плюсов больше)».

«Плюсы в том, что в голландском деле больше материала по уголовному делу по MH17, которого нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию», - пояснил чиновник.

Из минусов – это может несколько затянуть рассмотрение дела, поскольку на сегодня голландское заявление еще даже не комуницировано РФ.

«Но учитывая общую неторопливость ЕСПЧ при рассмотрении таких дел (напомню, Кипр против Турции от заявления до решения по справедливой сатисфакции ЕСПЧ рассматривал 40 лет), такое затягивание вряд ли можно считать серьезным риском. В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела с тем, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб», - отметил Лищина.