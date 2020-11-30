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Украина договорилась о сотрудничестве с Турцией по изучению опыта реализации проекта городской больницы в Анкаре.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время посещения больницы в рамках рабочего визита в Турецкую Республику 30 ноября, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Украина нуждается сегодня в таких современных медучреждениях, поскольку большая часть медицинской системы устарела. В процессе ее реформирования мы должны строить больницы по новым принципам», - сказал он.

По словам Шмыгаля, группа украинских специалистов приедет для изучения опыта строительства городской больницы в Анкару, чтобы реализовать подобные проекты в рамках государственно-частного партнерства в Украине.

Справка:

Анкара Шехир Хастанеси, которая открылась в 2019 году, является третьей по величине городской больницей в мире. Стоимость ее строительства составляет 890 млн евро. Финансирование предоставили восемь турецких и иностранных банков.

Больница рассчитана на обслуживание 30 тысяч пациентов ежедневно. На территории учреждения располагается крупнейшая лаборатория в Турции (7400 м2).
ForUm

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