также в разделеОбщество
Разведка: На Донбассе сейчас – более 35 тысяч российских военных
ВАКС не отстранил детективов НАБУ по делу «Роттердам+» 2
Украину посетит патриарх Варфоломей 10
В Минздраве анонсировали внезапные проверки больниц 9
На Одесчине пограничник отобрал у детей гранату 6
НАТО усилит сотрудничество в Черном море с Украиной и Грузией 11
Глава «Укроборонпрома»: В Украине не осталось боеприпасной отрасли 13
На Харьковщине подросток за сутки угнал и разбил три автомобиля 10
НСЗУ: Бюджета-2021 не хватит на доплаты, вакцинацию и лечение COVID-19 8
Двое граждан РФ пытались устроиться в Нацгвардию 13
Украина – на 29-м месте в Европе по смертности от COVID-19 12
На Донетчине местный житель пытался взорвать подстанцию 22
ГБР купило 6 новых «Ленд Крузеров» за 8 миллионов 14
Кабмин и СНБО обсудят возможность введения локдауна 71
Минздрав призывал украинцев не заниматься самоназначением антибиотиков 13
В Украину не пустили российскую телеведущую 20
Степанов: Ситуация с COVID-19 остается напряженной 29
Разумков выздоровел от COVID-19 9

Группа неизвестных пыталась переместить из России духи, ценные часы и аксессуары, а также партию тестов для выявления COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госпогранслужбы.

Правонарушение разоблачили вчера вечером в ходе реализации полученных от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности на российско-украинской границе.

Общий пограничный наряд от отдела «Великая Писаревка» и пограничного оперативно-розыскного отдела «Краснополье» Сумского отряда во время несения службы у населенного пункта Александровка, заметил на берегу р. Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, бросив свою ношу, сбежали на территорию Российской Федерации.

В 12 картонных ящиках, которые они незаконно переместили с территории России на территорию Украины, было обнаружено большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19. Также в одном из ящиков найдено два швейцарских часы класса «люкс» - «HUBLOT», эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании «Patek Philippe», два флакона духов «Accento Sospiro» и «Sospiro Opera», а также четыре футляра для хранения элитных часов.

Сейчас товар, общая стоимость которого может достигать более 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2800 грн.
8
Теги