Группа неизвестных пыталась переместить из России духи, ценные часы и аксессуары, а также партию тестов для выявления COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госпогранслужбы.

Правонарушение разоблачили вчера вечером в ходе реализации полученных от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности на российско-украинской границе.

Общий пограничный наряд от отдела «Великая Писаревка» и пограничного оперативно-розыскного отдела «Краснополье» Сумского отряда во время несения службы у населенного пункта Александровка, заметил на берегу р. Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, бросив свою ношу, сбежали на территорию Российской Федерации.

В 12 картонных ящиках, которые они незаконно переместили с территории России на территорию Украины, было обнаружено большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19. Также в одном из ящиков найдено два швейцарских часы класса «люкс» - «HUBLOT», эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании «Patek Philippe», два флакона духов «Accento Sospiro» и «Sospiro Opera», а также четыре футляра для хранения элитных часов.

Сейчас товар, общая стоимость которого может достигать более 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.