также в разделеРелигия
В РПЦ отметили, что автокефалии для УПЦ не хотят верные Церкви
В УПЦ рассказали, что поможет бороться с нервозностью 4
В УПЦ почтили память жертв Голодоморов 9
Митрополит Антоний объяснил, как поститься в условиях кризиса 11
В УПЦ рассказали, как правильно провести Рождественский пост 6
На Херсонщине УПЦ собирает подарки для детей-сирот к дню святого Николая 7
Митрополит Онуфрий рассказал, как покаяние уничтожает грехи 8
У православных завтра начинается Рождественский пост 32
В УПЦ рассказали, чем человек превосходит ангелов 9
Управделами УПЦ: На наших глазах создается неполноценная и вредоносная копия мирового Православия 24
Епископ УПЦ объяснил, что значат слова о «всеобщем священстве» христиан 19
Митрополит Арсений рассказал об одном из доказательств бытия Бога 28
Митрополит Антоний: Кризис в мировом Православии – борьба между каноном и беззаконием 8
В Запорожской области 92-летний священник УПЦ победил коронавирус и поделился рецептами долголетия 16
На Закарпатье в УПЦ стартовал образовательный проект по работе с детьми и молодежью 6
В УПЦ рассказали, как на епископов Кипрской Церкви оказывалось давление в решении «украинского вопроса» 9
В УПЦ издали книгу изречений Митрополита Онуфрия «Всегда с Богом» 6
Киевская духовная академия начала курс онлайн-лекций для студентов из США 8

Любовь к врагам как была, так и остается самой абсурдной заповедью Христа для тех, кто так и не понял Евангелие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Какая логика в том, чтобы любить тех, кто тебя ненавидит, кто несет для тебя скрытую или явную угрозу? Наоборот, врагов нужно подавлять или уничтожать для того, чтобы себя обезопасить. Страх рождает ненависть к врагу, а она в свою очередь вызывает из глубин сердца злость и агрессию. Любовь к врагам ставит человека на сверхчеловеческую высоту, туда, куда падшая человеческая природа подняться уже не может. Для того, чтобы взобраться на нее, нужно искать туда тропу не во внешнем мире, где у нас было и будет бесчисленное количество врагов, а внутри самих себя. Главным препятствием к ее достижению есть животный страх, который властвует над нашей душой и управляет ею», - объяснил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что когда вера победит в сердце все страхи, то душа станет свободной.

«С детства и до самой старости мы всегда кого-то или чего-то боимся. Мы боимся определенных людей (врагов), пауков, нищеты, болезней, старости, неопределенного будущего и проч. Антиподом слова «страх» есть слово «вера». Поэтому преподобный Силуан Афонский говорит о том, что тот, кто не научится любить врагов, спастись не сможет. Это и в самом деле так, потому что любить врагов может только тот, у кого есть настоящая вера в Бога. А без веры какое может быть спасение? Когда вера победит в нашем сердце все страхи, то наша душа станет свободной. Тогда любить врагов будет совсем несложно, а вся наша жизнь, да и сама смерть, будет нам видеться в совершенно другом свете», - заключил митрополит Лука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2015 грн.
16
Теги