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За прошедшие сутки, 28 ноября, в Киеве было зафиксировано 1740 новых случаев коронавируса. Умерли 11 человек. Всего подтвержденных случаев заболевания в Киеве 69018.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра города Виталия Кличко.

Отмечается, что за сутки заболели 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет, 56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 69 медиков.

В киевские больницы госпитализированы 93 пациентов. Другие пребывают на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 303, в Соломенском — 229. В Подольском и Святошинском районах — по 210 случаев.

Как сообщили в пресс-службе, за прошедшие сутки в Киеве выздоровели 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.

Напомним, за сутки 28 ноября коронавирус в Украине обнаружили у 12 978 человек, зафиксировано 120 летальных случаев, 4243 пациенты выздоровели.
ForUm

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