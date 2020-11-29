В США в результате непродолжительной болезни умер 85-летний британский актер Дейв Проуз, который сыграл Дарта Вейдера в классической трилогии Звездных войн.

Об этом сообщает BBC.

Дейв Проуз родился в Бристоле, Великобритания, 1 июля 1935 года.

Дебютировал в кино в 1967 году, сыграв Существо Франкенштейна. Он регулярно появлялся в культовых сериалах, таких как Святой, Космос 1999 и Доктор Кто.

Замеченный режиссером Джорджем Лукасом в фильме 1971 года Заводной апельсин, в котором он играл телохранителя, Проуз был приглашен на пробы на роли Дарта Вейдера и Чубакки в фильме 1977 года Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда.

Проуз был выбран на роль Вейдера за внушительное телосложение — он занимался бодибилдингом. Однако его акцент не подходил для роли грозного голливудского злодея, поэтому его реплики были дублированы Джеймсом Эрлом Джонсом.