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В Киеве в ночь на 28 ноября расстреляли автомобиль Mercedes на парковке по улице Драгоманова на Позняках, сообщают Вартови Эспрессо в Facebook.

В результате стрельбы пострадал капот и лобовое стекло авто. Под колесами авто нашли автомат Калашникова. На месте стрельбы нашли гильзы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Правоохранители выясняют владельца Mercedes.

Напомним, в центре Днипра произошла стрельба, пострадали четыре человека.
ForUm

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