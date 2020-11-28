В Киеве в ночь на 28 ноября расстреляли автомобиль Mercedes на парковке по улице Драгоманова на Позняках, сообщают Вартови Эспрессо в Facebook.
В результате стрельбы пострадал капот и лобовое стекло авто. Под колесами авто нашли автомат Калашникова. На месте стрельбы нашли гильзы.
По предварительной информации, пострадавших нет. Правоохранители выясняют владельца Mercedes.
Напомним, в центре Днипра произошла стрельба, пострадали четыре человека.
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