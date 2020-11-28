В Днипре в одном из кафе в субботу утром, 28 ноября, произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Стрельба произошла около 5:00. Как выяснила полиция, заведение работало ночью по предварительной договоренности с администрацией, нарушая карантин.
Сейчас в кафе проводят обыск, а на месте работают правоохранители. С места преступления изъяли гильзы от травматического оружия.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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