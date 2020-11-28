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В Днипре в одном из кафе в субботу утром, 28 ноября, произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Стрельба произошла около 5:00. Как выяснила полиция, заведение работало ночью по предварительной договоренности с администрацией, нарушая карантин.

Под утро между пятью посетителями и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя заведения получили ножевые ранения.

Сейчас в кафе проводят обыск, а на месте работают правоохранители. С места преступления изъяли гильзы от травматического оружия.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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