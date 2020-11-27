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В польском Жешуве в результате инцидента, произошедшего на съемной квартире, двое украинских студентов получили тяжелые ножевые ранения.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Nowiny 24.

Инцидент произошел около 3 часов ночи в одной из квартир на улице Рейтана. Полиция установила, что в результате применения опасного орудия пострадали двое студентов из Украины. Они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Радио RMF FM сообщило, что инцидент произошел в квартире, которую снимают трое молодых украинцев.

По информации СМИ, один был найден без сознания в квартире, а другой с множественными ножевыми ранениями - перед домом. В квартире были явные следы драки.

Позже полиция подтвердила, что двое граждан Украины в возрасте 19 и 21 лет пострадали во время инцидента.

Сейчас идет расследование, никто не задержан.

Вместе с тем полиция объявила в розыск гражданина Украины Александра Сытника, который может быть причастен к этому событию.
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