также в разделеПолитика
Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ 15
Президент назначил глав Харьковской и Одесской ОГА 20
Разумков созывает на субботу совещание с главами фракций 7
Джангиров: Нацсовет по телерадиовещанию дал понять, что большинство «соросят» имеют паспорт гражданина США 38
СНБО готовит новое решение по Донбассу 16
ОП: Рада должна принять закон о поддержке бизнеса как можно скорее 8
Зеленский предлагает Раде возобновить ответственность за ложь в декларации 27
ЕADaily: В Киеве силовики встали на защиту Сороса и препятствовали проведению акции партии Медведчука 37
Садовый рассказал, считает ли Порошенко врагом 17
Ермак: Уманский мог доносить любую информацию руководству государства 14
В ОП рассказали, как будут налаживать мосты с мэрами 9
У Зеленского считают, что движутся вперед в вопросе мира на Донбассе 16
У «Слуги народа» не будет новогоднего корпоратива 35
Кабмин поддержал законопроект, оставляющий Сытника директором НАБУ 19
Европарламент принял резолюцию по Беларуси 27
Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса во время карантина 12
ОПЗЖ: Партия «Голос» лжет и манипулирует фактами по делу Майдана 60
Киквидзе: Украинская делегация продолжает игнорировать конструктивный сценарий обмена 30

Депутат Киевского облсовета Ярослав Москаленко, которого поддерживают партии «За Майбутне» и «ЕС», не сумел возглавить этот орган местного самоуправления, проиграв Александру Склярову из «Слуги народа». 

Как сообщает УНИАН, за Склярова проголосовали 44 человека, при минимально необходимых 43 голосов. Москаленко в свою очередь взял самоотвод и планирует обратиться в суд.

Напомним, 25 ноября состоялось первое голосование на должность председателя Киевского областного совета, в котором Москаленко, несмотря на поддержку «Европейской солидарности», не сумел выполнить своё преждевременное обещание, которое он давал избирателям, и занять кресло областного спикера.  

Также экс-регионал Ярослав Москаленко известен тем, что в 2014 году голосовал за диктаторские законы Януковича.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги