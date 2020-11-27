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В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви запустили новый образовательный проект «Свет».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, «Свет» — это практический интенсив для учителей воскресных школ и тех, кто в будущем хочет заниматься с детьми или с молодёжью.

 Инициаторами проекта стали насельники Свято-Покровского мужского монастыря в с. Ракошино.

 По словам организаторов, слушатели курсов узнают, как заинтересовать детей, где брать вдохновение, как структурировать урок, как разнообразить занятия, освоят методики преподавания, получат практические рекомендации, много раздаточного материала и понимание, куда двигаться дальше.

 Занятия начнутся 12 декабря.

 
ForUm

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