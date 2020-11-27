Иранского дипломата и трех иранцев обвиняют в планировании взрыва на митинге оппозиционной иранской группы во Франции в 2018 году.



Они предстанут перед судом бельгийского Антверпена 27 ноября, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Впервые страна ЕС привлекла к суду иранское официальное лицо за терроризм.

Бельгийская прокуратура обвинила Венского дипломата Ассадолу Ассади и трех других лиц в планировании нападения на митинг Национального совета сопротивления Ирана в Париже.

Ассади был третьим советником в посольстве Ирана в Вене, отвечал за разведку в Южной Европе и действовал по приказу Тегерана, заявили французские официальные лица.

Тегеран неоднократно отвергал обвинения, называя обвинения в нападении ложными со стороны NCRI, которую он считает террористической группой.

Сам Ассади никак не прокомментировал обвинения и должен дать объяснения на суде. Согласно полицейским документам, в марте он предупредил власти о возможных мерах со стороны определенных групп, если он будет признан виновным. Власти заявляют, что атаке помешала скоординированная операция между французскими, немецкими и бельгийскими службами безопасности.

Ассади арестовали во время отпуска в Германии и передали Бельгии, где были арестованы двое его предполагаемых сообщников с полкило взрывчатого вещества TATP и детонатором. Бельгийские власти считают, что Ассади доставил взрывчатку из Тегерана в Вену коммерческим рейсом.

«План атаки был разработан от имени Ирана и под его руководством. Это не была личная инициатива Ассади», - заявил глава Службы государственной безопасности Бельгии Яак Раес в письме прокурору от 2 февраля 2020 года.

В октябре под Парижем убили учителя после демонстрации ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции пообещал защищать светские ценности от радикального ислама. Позже в стране были убиты трое прихожан храма Нотр-Дам в Ницце, еще несколько нападений было предотвращено в разных городах страны.

