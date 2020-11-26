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Депутаты Европарламента поддержали проект резолюции по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко.

Текст резолюции размещен на сайте ЕП, сообщает Европейская правда.

За резолюцию проголосовали 613 евродепутатов, 41 был против и 35 воздержались.

В тексте есть требование быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Также евро депутаты призвали ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси.

Кроме того, резолюция поддерживает решение Рады работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко в свете того, что действия, предпринимаемые ЕС и его странами-членами до сих пор, являются несущественными, а также призывает к расширению санкционного списка ЕС.

Документ также содержит призыв к полному замораживанию переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.

Напомним, в сентябре Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси, признающую Координационный совет оппозиции.

19 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко. Ожидается, что работа над новым санкционным пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.

 
ForUm

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