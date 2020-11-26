также в разделеРелигия
Киевская духовная академия начала курс онлайн-лекций для студентов из США 4
В УПЦ рассказали о «вакцине» от греха гордости для человека 7
Предстоятель УПЦ расскажет о сути Рождественского поста 6
Митрополит Антоний: Заявления Варфоломея об УПЦ – проявление бессилия и слабости 8
Епископ УПЦ рассказал, почему молитва – главное оружие христианина 10
Митрополит Антоний объяснил, в чем суть церковной анафемы 7
На Херсонщине УПЦ проведет фестиваль в поддержку детского творчества 6
В УПЦ считают решение Кипрского Синода по ПЦУ свидетельством раскола в Церкви 10
Кипрский митрополит назвал решение Священного Синода по признанию ПЦУ неканоническим и противоречащим церковной традиции 22
В РПЦ дали оценку решению Священного Синода Кипрской Церкви относительно ПЦУ 13
Центр Разумкова констатировал увеличение количества верующих УПЦ 46
Кипрский митрополит заявил, что решение Синода по ПЦУ «не имеет обязательной силы» 9
В УПЦ отметили день памяти святых ректоров Киевских духовных школ 35
Митрополит Антоний рассказал, какие люди могут изменить мир 12
В УПЦ создали Телеграм канал, где можно ознакомиться с новыми богослужебными текстами 9
Олег Карамазов призвал Президента защитить верующих украинцев от оскорбительных действий Патриарха Варфоломея 97
Митрополит Антоний заявил, что от решения Кипрского Синода зависит сохранение православной каноничности 18
Митрополит Антоний рассказал, как Киево-Печерскую лавру пытались захватить во время Майдана в 2014 году 12

Украинцы собрались на Софийской площади в Киеве с протестом против действий Константинопольского патриарха Варфоломея.

Протестующие возмущены письмом патриарха, где он назвал Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия просто жителем Киева, а не лидером Церкви, сообщает NEWSONE.

Десятки протестующих держали в руках плакаты с лозунгами: «Варфоломей обезьянка Вашингтона», «Варфоломей брехун», «Варфоломей раскольник», «Варфоломей ганьба».

 

Рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов объяснил, что высказывания патриарха Варфоломея задевают верующих украинцев.

 «Это верующие люди Украинской Православной Церкви. Я сам, когда прочитал послание Варфоломея из Стамбула, оно задевает меня, как гражданина Украины. Там достаточно в некультурной форме говорится, что такой как Украинская Православная Церковь он не знает и Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия считает обычным гражданином города Киева, а не церковным руководителем. Это обидно и странно – гражданин другой страны, не имеющий никакого отношения к Украине, делает такие обращения. На мой взгляд, они вызывают только конфликтную ситуацию в стране, где и так не все в порядке. Я думаю, что такие обращения являются провокационными и для граждан другой страны они совсем неуместны», - сказал он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги