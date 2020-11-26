Служба безопасности Украины блокировала коррупционную схему завладения бюджетными деньгами, выделенными на закупку учебного оборудования для детей по программе «Новая украинская школа», сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, к сделке причастны группа должностных лиц районных органов власти Ивано-Франковской и представители более 10 коммерческих структур, в том числе из столичного региона. Фигуранты наладили механизм получения «откатов» на приобретении компьютерной техники и интерактивного оборудования для школ по искусственно завышенным ценам.

Для реализации схемы злоумышленники фальсифицировали тендерные процедуры для создания так называемых «проходных» условий для аффилированных фирм. При этом других участников торгов, которые предлагали лучшую продукцию по более низкой цене, фигуранты устраняли с конкурса под надуманными предлогами.

Также установлено, что заказчики товаров, вопреки действующему законодательству, не согласовывали проекты закупок компьютерного оборудования с Министерством цифровой трансформации.

Согласно заключенным договорам, на приобретение продукции на счета коммерческих структур, задействованным в сделке, было перечислено более 70 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали факты закупки оптовых партий компьютерного оборудования по цене, вдвое выше розничной стоимости этих моделей у известных поставщиков и официальных производителей.

Для увеличения суммы «отката» фигуранты закупали низкокачественную технику, которая может нанести вред здоровью детей. Так, вопреки приказам Минобразования, вместо предусмотренных для первоклассников мониторов соответствующего качества, чиновники закупали дешевые модели, которые негативно влияют на детское зрение.

Во время обысков в рамках уголовного производства, начатого следователями органов госбезопасности по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, в отдельных районных органах власти Ивано-Франковской области и по адресам аффилированных коммерческих структур в Киеве обнаружено компьютерное оборудование, мобильные телефоны, деньги и документальные материалы, подтверждающие противоправные действия.

Документирование противоправной деятельности проводят сотрудники подразделения защиты интересов государства в сфере информационной безопасности и следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

По результатам расследования Служба безопасности Украины будет информировать Министерство образования и науки для принятия соответствующих мер по нейтрализации коррупционных схем на закупке оборудования для дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.