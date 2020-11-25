Еще будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский обещал привести вместе с собой во власть «новые лица» и даже предлагал избирателям приобщиться к подбору кандидатов на высокие государственные должности. Но во власти оказались чиновники времен президента Януковича и Петра Порошенко. Об этом в блоге на сайте «Цензор.НЕТ» пишет политолог Олег Постернак, передает Антикор.



«Лица, на которых распространялось действие закона о люстрации, нашли дополнительные способы для почти стопроцентного возврата на свои должности. Существуют распространенные схемы злоупотребления нормами закона и индульгенция на люстрацию. Среди наиболее любимых - обжалование в судах, получение удостоверений участника АТО, искажение названий занимаемых должностей», - пишет автор блога.



Олег Постернак пишет, что генпрокурор Венедиктова в срочном порядке возвращает в госслужбу люстрированных прокуроров: 10 сентября Венедиктова подписала приказ о назначении главой прокуратуры Полтавской области Антона Столетнего.



А в МИД сейчас рассматривается вопрос о назначении старого проверенного кадра режима Януковича Виктора Майко на должность Чрезвычайного Полномочного Посла Украины в Туркменистане.



По словам Постернака, когда-то Майко уже отличился тем, что во время его работы с дипломатической миссией в Туркменистане туркмены перестали продавать газ НАК "Нафтогаз" напрямую, а поставки туркменского газа перешли под контроль компании РосУкрЭнерго. Это произошло не без участия Юрия Бойко, с которым чиновник имеет тесные связи.



«И теперь очень много вопросов к молодому прогрессивному министру Кулебе в связи с такими планами, а также к компетентности его окружения, в котором присутствуют такие специалисты по разведывательной и агентурной работе как заместитель министра Енин, который по сути является главным конфидентом молодого министра и советником по чувствительных вопросов. Элементарный анализ норм закона об очищении власти показывает, что вопрос о назначении таких лиц как Майко в органах власти не может рассматриваться даже теоретически. Закон четко устанавливает ограничение в 10 лет для лиц, как Майко (должность заместителя Министра иностранных дел занимал более года с апреля 2010 года по март 2014), с целью недопущения к участию в управлении государственными делами лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию Президентом Украины В. Януковичем», - подчеркнул эксперт Олег Постернак.



Эксперт также в своем блоге отметил, что сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши вместе с НАБУ и САП в Гданьске задержали трех человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных – экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. Он получал взятки от фирмы "Альтком" за выигрыши в тендерах на строительство дорог и хищения государственных средств.



«По материалам антикоррупционных органов, схема получения средств такова: Славомир Новак создавал в Польше предприятия, которые в дальнейшем компания "Альтком" должна была выкупить по 300-350 тысяч евро. Таким образом, руководитель Укравтодора сразу легализовал коррупционный капитал в Польше», - пишет Постернак. Он также добавил, что Майко вместе со своим соратником Владимиром Петруком, который в 2005-2006 годах занимал должность замглавы «Нафтогаза Украины», пытались через подконтрольную фирму «Интербудмонтаж» заниматься реализацией инфраструктурных проектов на рынке Туркменистана, но потерпели фиаско.



Олег Постернак в своем блоге также рассказал об успехах Михаила Бно-Айрияна, которого в июне 2019 года КМУ согласовал на должность главы Киевской области. Ранее Бно-Айриян работал на правительство Николая Азарова, и его карьера тесно связана с экс-главой МИД при Януковиче Константином Грищенко. «В момент, когда Грищенко был послом Украины в РФ (2009-2010 гг), Михаил Бно-Айриян работал в посольстве Украины в России: сначала третьим, а затем и вторым секретарем. А после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года Грищенко получил должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова. Тогда Бно-Айриян также вернулся в Киев - и вплоть до 2014 года работал на различных должностях в МИД и в аппарате вице-премьера Константина Грищенко», - отмечает Олег Постернак. Он также подчеркивает, что Бно-Айриян - одногруппник Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народа", который вместе с Разумковым учился в Киевском институте международных отношений.



«Надеемся, что остатки профессиональных квадров в Офисе Президента Украины, СБУ, СВРУ (хотя это на опережение должен был сделать делегирован ими представитель Енин), проанализируют предложения министра Кулебы и укажут ему на их абсурдность и просто несоответствие украинскому законодательству. А то с таким подходом Кулеба-младший вскоре отправит в тихое посольское гнездышко друга Кулебы-старшего Анатолия Дроня, который, будучи первым замминистра иностранных дел в 2003-2005 годах, также отрицал и клеймил позором Майдан времен Ющенко», - отметил Олег Постернак.



И резюмировал: есть большая надежда и ожидание, что Владимиру Зеленскому все же удастся сдержать свое обещание, а не допускать во власть коррупционных чиновников без моральных и профессиональных качеств.