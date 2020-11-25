Посольство Польши в Москве распространило заявление, в котором выразило «удивление» идеей некоторых депутатов Госдумы России пересмотреть нынешнюю официальную позицию Москвы по расстрелу польских офицеров в Катыни.

В заявлении указывается, что в середине ноября в Тверской области Российское военно-историческое общество организовало конференцию, посвященную российско-польским отношениям. На ней, как отмечает польская сторона, «прозвучали высказывания, направленные на непризнание ответственности НКВД за Катынское преступление», пишет Радио Свобода.

В посольстве отметили, что мероприятие было одобрено официальными представителями российской Госдумы, которые сами участвовали в конференции и заявили о возможном аннулировании документа от 26 ноября 2010 года, в котором Россия подтвердила ответственность СССР и Сталина за массовое убийство поляков. В частности, депутат Госдумы Алексей Чепа сказал, что готов лично выступить с инициативой отменить документ.

Дипломат Лукаш Цудны, который подписал заявление польского посольства, подчеркнул, что «нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне», а также «напоминать об ответственности НКВД» за расстрел в Катыни.

Массовые захоронения жертв сталинских репрессий в окрестностях села Медное в Тверской области России были обнаружены в августе 1991 года. Историки и следователи установили, что среди похороненных тел - более 6000 пленных польских военных, расстрелянных весной 1940 года в селе Катынь Смоленской области по секретному решению ВКП (б). Тогда за два месяца были убиты почти 22 тысячи поляков.