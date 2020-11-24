В столице православные активисты представили выставку фотопортретов и историй столичных бездомных «Люди среди нас».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», героями экспозиции стали обездоленные люди, которых опекает движение «Парасолька», 6 лет действующее при Свято-Вознесенском храме (на Демеевке).

Подготовка фотопроекта длилась около года. Главным организатором выступила Юлия Карпинская, автор фотографий — Сергей Кручинин.

В рамках открытия экспозиции молодёжь обсуждала, как каждый может помочь людям, которые находятся в тяжёлой ситуации.

Также состоялся благотворительный аукцион. На него каждый мог принести интересные книги, картины и др. Во время аукциона и были собраны 10 520 гривен.

На собранные средства будут закуплены шапки, шарфы и носки — то, что всегда нужно бездомным в период приближающейся зимы.

«Сейчас сильно похолодало, бездомным людям тяжело, многие спят на бетоне или на лавочке, подложив картонку. Их на Вокзале много, есть бабушки, дедушки, инвалиды, люди психически нездоровые (все спокойные), люди с травмами, ранами, тяжело больные, нуждающиеся пенсионеры. Регулярно оказываем необходимую медицинскую помощь людям с травмами, ранами и др., общими усилиями делаем перевязки», - рассказала одна из волонтеров, Олеся Медвидь.

Волонтеры «Парасольки» каждые четверг и воскресенье кормят около 200 бездомных на столичном железнодорожном вокзале, а также раздают бездомным теплую одежду и обувь.