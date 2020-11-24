Президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи. Помощь бизнесу хотят профинансировать из COVID-фонда.

Представитель Российской Федерации на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы заявил о поддержке Россией плана действий по урегулированию на Донбассе, предложенного представителями боевиков.

Сегодня, 24 ноября, около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Позже он умер в больнице.

Кабинет Министров перенес с 2021-го на 2022-й год начало действия своего постановления «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым были установлены новые должностные оклады для сотрудников сферы образования.

В Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил за введение двухнедельного локдауна на новогодние праздники.

Министерство цифровой трансформации занимается разработкой приложения, которое позволит контролировать то, как придерживаются самоизоляции украинцы с COVID-19 или контактные лица.

Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.

Транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет, заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

Сегодня, 24 ноября, уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины из-за существующего запрета.