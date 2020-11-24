Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил за введение двухнедельного локдауна на новогодние праздники. Об этом он сообщил в Telegam.
Министр, отметил, что по обнародованному плану Минздрава, Украину ждет последний карантин выходного дня в конце этой недели. «Завершения такого типа карантина ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений, а речь идет и о креативной индустрии, и о туризме и о малом и среднем бизнесе», – написал он.
«Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Но вопрос, что нас ожидает завтра - остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой», - добавил министр.
Ткаченко настаивает, что украинцы должны заранее знать, чего им ждать, а растянутая во времени красная зона не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику.
«Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во -вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме», - написал Ткаченко.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что план введения жесткого локдауна действительно рассматривается, но это запасной вариант на случай, если не сработает карантин выходного дня.
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