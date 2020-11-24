также в разделеОбщество
Украина ожидает на первом этапе получить 1,2 миллиона доз COVID-вакцины
Президент одобрил допуск следователей и прокуроров в район ООС 5
В ОП назвали возможную дату введения локдауна 15
Кабмин на год отложил повышение зарплат для учителей 20
Дату первых поставок вакцины от COVID-19 в Украину назовут после 7 декабря 11
Гендиректор КБ «Южное» умер от коронавируса 30
Степанов: Медицинская система пока справляется с потоком пациентов 15
Строительная опухоль: Как местные власти превращают Ирпень в бетонное гетто 21
В Украине расследуют 5 тысяч дел о военных преступлениях в Крыму и на Донбассе 12
Эксперт прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в январе 31
Врач: От осложнений коронавируса умирают 1,9-2% пациентов 12
В НАН озвучили неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине 49
В Украине зафиксировано 12287 новых случаев COVID-19 20
В Украине усилят контроль за больными COVID-19 13
23 ноября. Картина дня 89
Степанов заявил, что пошел на поправку 9
СБУ разоблачила незаконную поставку в Крым украинской керамики 15
МВД: Около 90% украинцев используют защитные маски 8

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил за введение двухнедельного локдауна на новогодние праздники. Об этом он сообщил в Telegam.

Министр, отметил, что по обнародованному плану Минздрава, Украину ждет последний карантин выходного дня в конце этой недели. «Завершения такого типа карантина ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений, а речь идет и о креативной индустрии, и о туризме и о малом и среднем бизнесе», – написал он.

«Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Но вопрос, что нас ожидает завтра - остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой», - добавил министр.

Ткаченко настаивает, что украинцы должны заранее знать, чего им ждать, а растянутая во времени красная зона не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику.

«Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во -вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме», - написал Ткаченко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что план введения жесткого локдауна действительно рассматривается, но это запасной вариант на случай, если не сработает карантин выходного дня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2912 грн.
34
Теги