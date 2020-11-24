Министерство цифровой трансформации занимается разработкой приложения, которое позволит контролировать то, как придерживаются самоизоляции украинцы с COVID-19 или контактные лица. Об этом в эфире «Свобода слова» на ICTV рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Министерство цифровой трансформации разрабатывает механизмы по отслеживанию и отправке, скажем так, людей, которые были в контакте с больными COVID-19, на самоизоляцию», - сказал он.

При чем, по словам Степанова, это потребует существенных изменений в законодательство.

«Условно говоря, Степанов Максим заболел COVID-19, у него был круг контактов около 50 человек – каждый, кому приходит соответствующее смс-сообщение, должен сразу идти на самоизоляцию, должно быть соответствующее наказание, если не пойдет», - подчеркнул министр здравоохранения.

Для того, чтобы это установить в автоматическом режиме, должен быть доступ к персональным данным, пояснил он.

«Это должно работать исключительно в автоматическом режиме, потому что теоретически не хватит эпидемиологов, которые будут обзванивать и тому подобное. Чтобы это заработало, нужно вносить серьезные изменения в законодательство, подавать, вместе с вами (нардепами. – Ред.) это обсуждать, когда будет сформирована концепция именно в автоматическом режиме отслеживания больных COVID-19», - отметил министр.

Степанов напомнил, что такой проект работал исключительно в азиатских странах – в Китае, Корее. Но Степанов отметил, что, с точки зрения эпидемиологии, это правильный вариант.

Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусом.