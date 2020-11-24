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Во вторник стоимость криптовалюты Bitcoin пересекла отметку в 19 тыс. долларов США, что является самым высоким показателем с 17 декабря 2017 года, когда его стоимость достигла исторического максимума - $19783. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал Coin Desk.

На момент выхода материала цена Bitcoin (BTC, + 1,18%) составила $19 001 доллар, что составляет 2% прироста за последние 24 часа, согласно индексу CoinDesk 20.

По данным аналитической фирмы CryptoQuant, на фоне роста курса криптовалюты ее рыночная капитализация достигла $329 млрд.

По сравнению с прошлым годом текущая стоимость Bitcoin возросла на 160%, и на около 37% в ноябре.

На прошлой неделе курс криптовалюты Bitcoin возрос на 8,6% и достиг $18 тысяч на бирже Binance.

Bitcoin - самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Он был первой криптовалютой, представленной ​​публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.
ForUm

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