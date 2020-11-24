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Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и телеграмм-каналов, используя наличие уязвимостей в ведомственных базах данных.

К противоправной схеме были привлечены должностные лица ГНС, ГМС и сотрудники банковского учреждения. Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операциях субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие совершение сделки фигурантами.

Решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных статьями 361-2 и 362 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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