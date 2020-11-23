В Запорожье Украинская Православная Церковь передала дорогостоящее медицинское оборудование для диагностики больным коронавирусом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, от имени верующих митрополит Лука передал оборудование стоимостью свыше 150 тыс гривен Детской городской клинической больнице №5.

По словам митрополита Луки, переданный анализатор мочи и коагуметр (анализирует показатели гемостаза) особенно необходимы для больных коронавирусом детей.

«У больных коронавирусом, в том числе и у детей, возникают проблемы со свертываемостью крови, поэтому данный прибор, который является полуавтоматическим программируемым коагулометром, позволит врачам в короткий срок делать анализы с уменьшенным объемом пробы и реагентов», - отметил митрополит Лука.

Владыка сердечно поблагодарил всех неравнодушных людей за оказанную помощь, а врачам пожелал мужества, терпения и силы духа.

«У верующих людей оптимистический взгляд на будущее нашей страны. Мы обязательно справимся и с болезнями, и с теми испытаниями, которые выпали на нашу долю. В нашей истории были времена и похуже. Самое главное, чтобы мы оставались людьми и всегда помогали друг другу. А наша Церковь, как и всегда, как и сто, как и двести лет назад, будет выполнять свою основную миссию – заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье людей».