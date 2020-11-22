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В ходе протестов в Минске силовики применили спецсредства против демонстрантов. Инцидент произошел в районе Каменной Горки.

Об этом сообщает белорусский портал tut.by.

«В районе Каменной Горки против демонстрантов применили спецсредства», - пишет издание.

"Радыё Свабода" опубликовало соответствующее видео. На нем слышны взрывы и виден дым, как от светошумовых гранат.

По словам очевидцев, есть задержанные.

Правоохранители пока не комментируют происходящее.

Напомним, с начала протестов в Беларуси задержали почти 30 тысяч людей.
ForUm

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