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Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в очередной раз обстреляли украинских бойцов. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе Водяного.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что сегодня противник один раз нарушил прекращения огня.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет», - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что огонь был неприцельным и не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих. Силы ООС не открывали ответный огонь, боевых потерь нет. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Кроме того, сегодня саперы разминировали почти 15 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 130 взрывоопасных предметов.

Напомним, российские оккупанты блокируют пункты пропуска с ОРДЛО.
ForUm

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