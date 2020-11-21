Российские оккупанты заблокировали работу контрольных пунктов въезда-выезда Счастье, Гнутово, Золотое в Луганской и КПВВ Майорское и Марьинка в Донецкой области. Из-за действий боевиков российско-оккупационных формирований в зоне проведения операции Объединенных сил функционируют только КПВВ Станица Луганская и Новотроицкое.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в пятницу, 20 ноября.

По решению командования ООС все украинские КПВВ работают ежедневно с 8:00 до 16:00. Однако фактический пропуск граждан через линию разграничения каждый день осуществляется только в Станице Луганской. В Новотроицком у людей есть возможность пройти КПВВ по понедельникам и пятницам, когда боевики разблокируют движение по дорожному коридору.

За прошедшую неделю через КПВВ Станица Луганская на оккупированную территорию попали 4667 человек, в обратном направлении - 3982.

В сторону оккупированного Донецка из КПВВ Новотроицкое прошли 270 человек и 50 транспортных средств. 98 человек и 20 автомобилей пересекли линию разграничения, направившись на свободную территорию Украины.

Отдельных граждан, которые пытались попасть на оккупированные территории через КПВВ Майорское, Марьинка и Счастье боевики не пропустили и заставили вернуться назад. В Гнутово и Золотом никто не пытался пересечь линию разграничения.

В штабе отметили, что все граждане, прибывающие с ОРДЛО, должны проходить обязательный температурный скрининг, быть в защитных масках и соблюдать дистанцию с учетом специально нанесенной на КПВВ разметки.

Те, кто планирует попасть на оккупированную территорию, должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса Дома или обсервации.

Напомним, накануне боевики семь раз нарушили «тишину».