Історія з перерахунком голосів на виборах до Буринської об’єднаної територіальної громади, що на Сумщині, наближається до завершення. 20 листопада Буринська територіальна виборча комісія припинила перерахунок. У підсумку були перераховані голоси на шести виборчих дільницях. Суттєвих порушень, які б вплинули на результат волевиявлення, не встановлено. Пpо це повідомляє From-ua.com.

Однак, голова Буринської ТВК Любов Булава не поспішає оголошувати офіційні результати виборів. Засідання ТВК закрили аж до 23 листопада. Попри те, що комісія має працювати без перерв аж до встановлення остаточних результатів. Місцеві підозрюють: основна причина затягування процесу встановлення результатів волевиявлення – спроба знайти «нові» порушення, які дали б ЦВК підстави оголосити перевибори до Буринської ОТГ.

Нагадаємо, в містечку Буринь, що на Сумщині, третій тиждень не можуть оприлюднити офіційні результати місцевих виборів. Причина: тотальний програш провладної партії та спроба сфальсифікувати волевиявлення людей.

«Результати виборів були оголошені в районі 22 години 06.11.2020. Голова Буринської ТВК Зоя Криводід робила все, щоб зірвати встановлення результатів виборів. Так приблизно о 18 годині заявила, що бланків для протоколів немає! Бланки роздрукували через приватну друкарню ближче до 22 години! Тобто голова БуринськоЇ ТВК зранку 06.11.2020 навіть не планувала встановлювати результати виборів! Під час роботи комісії постійно бігала консультувалась незрозуміло з ким», - розповідає перший заступник Буринського міського голови Євген Базима.

Згідно з оголошеними результатами, абсолютну більшість у Буринській об’єднаній територіальній громаді отримала «Батьківщина» - понад 40% (усього 26 депутатів). Тоді як «Слуга народу» фінішувала третьою, лише з 4-ма обранцями.

За словами Євгена Базими, після оголошення результатів почались спроби заблокувати встановлення офіційних результатів. До Сумського окружного адміністративного суду звернулись з позовом щодо бездіяльності Буринської ТВК. Суд став на сторону позивача, і ЦВК вирішила розпустити комісію і утворити її заново. До нового складу ТВК увійшли аж 5-ро кандидатів у депутати до Буринської ОТГ.

«Це прямий конфлікт інтересів! Як може кандидат в депутати об`єктивно та неупереджено діяти як член ТВК?! Ніяк! Адже він прямо зацікавлений в результатах виборів. До речі ст.34 Виборчого кодексу прямо забороняє кандидатам в депутати бути членами виборчої комісії. 11.11.2020 перше засідання нової комісії не відбулось - колишня голова Буринської ТВК печатку, документацію, та ключі від приміщення не передала. Члени ТВК від зелених та їх спільників не з`явились. По суті відбувається правовий бєспредєл», - розповідає заступник міського голови.

Наприклад, за рішення ТВК про перерахунок голосів, а відтак і спробу відправити ОТГ на перевибори, проголосували 7 членів комісії, проти – 6. Олена Казачанська підтримала перерахунок, хоча є членом комісії незаконно, розповідають місцеві. Бо вона одночасно представляє інтереси і «Слуги народу», і Радикальної партії Олега Ляшка. Євген Базима звернувся зі скаргою до ТВК. Але скаргу відхилили. Зокрема, з допомогою голосу вже згаданої Олени Казачанської, яка брала участь в розгляді скарги щодо себе. Після цього Базима звернувся вже до поліції.

«Зрозуміло, що весь цей цирк зі зміною голів Буринської ТВК та членів комісій може робити людина , яка має виходи на ЦВК і на правоохоронну систему. Чи випадково представники народного депутата приїхали в Буринь , думаю ні. Питання про заміну членів комісії та голови ТВК вирішується в Києві, а отже всі ниточки ведуть в Київ. Кому вигідно і хто має можливість? Питання: а чим дії партії «слуга народу» кращі, ніж дії Лукашенка в Білорусі», - продовжує Базима.

За «цирком» в Бурині ймовірно стоїть нардеп Максим Гузенко, розповідає депутат Сумської обласної ради Семен Салатенко. Причина: Гузенко має в Буринській ОТГ «економічний» інтерес, а саме півтори тисячі гектарів сільськогосподарських угідь в селі Дяківка. За інформацією видання «Чесно», Гузенко увійшов у топ-10 депутатів Верховної Ради, які задекларували найбільше земельних ділянок. Займається аграрним бізнесом. Директор та власник ТОВ «Агрохім-Партнер», фермерського господарства «Натон», засновник ТОВ «Агро Контур» та кількох інших аграрних підприємств.

Фактично у Бурині на Сумщині коаліція «Слуги народу», Євросолідарності та колишніх регіоналів намагається піддати ревізії позицію виборців прикордонного краю, створюючи пояс нестабільності на північному сході України, пояснюють місцеві депутати. За цими політичними силами стоять нардепи Ігор Молоток, Андрій Деркач та Максим Гузенко, підсумовують місцеві.