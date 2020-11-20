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Задержан бывший начальник одного из территориальных подразделений ГУ МВД Украины во Львовской области, который с 2013 года находился в международном розыске по подозрению в получении более 135 тыс. грн неправомерной выгоды и злоупотреблении властью (ч.3 ст.368, ч .1 ст.364 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, милиционер, занимая должность начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на протяжении апреля 2011 - июля 2012 получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 тыс. грн. Вместо этого он должен был обеспечить непривлечение этих лиц, а также членов их преступной организации к уголовной ответственности и прикрывать незаконную деятельность по изготовлению и сбыту наркотического вещества - опия ацитилированного.

Несмотря на уклонение от явки в правоохранительные органы Украины, в феврале 2013 года ему заочно объявлено о подозрении. Впоследствии бывший правоохранитель более 7 лет скрывался на территории Израиля и Российской Федерации.

Бывшего милиционера задержаны при попытке пересечь границу с Россией.
ForUm

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